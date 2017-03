Bordeaux : Dugarry explique pourquoi il n'en pouvait plus de Triaud

Depuis qu’il est derrière un micro, Christophe Dugarry, chez Canal+ ou chez RMC, prend un malin plaisir à dégommer son club de cœur, les Girondins de Bordeaux.

Pour le champion du monde 1998, le club au scapulaire n’a ni les moyens, ni les ambitions, ni le niveau pour redorer son blason depuis plusieurs années. Principale cible de ses critiques : Jean-Louis Triaud qui selon « Duga » se contente surtout de gérer le club aquitain en bon père de famille. Mais au moment où Triaud vient de quitter ses fonctions, l’ancien attaquant bordelais a tenu à solder ses comptes, et à rappeler dans France Football que tout n’avait pas été noir non plus.

« Je n’ai rien contre Triaud, quelqu’un d’honnête, de courageux, qui a fait progresser le club. Merci à lui. Cela m’agaçait juste d’entendre: « On a le sixième budget, on est sixième, tout va bien ». C’est cette résignation des dirigeants bordelais que je critiquais. J’ai longtemps cherché le projet sportif des Girondins. Bordeaux devenait un club d’anonymes, de passage, avec des entraineurs dont on se demandait ce qu’ils venaient fiare. Au moins, avec Gourvennec, ça a du sens », a livré Dugarry, pour qui JLT a au moins laissé de clubs entre de bonnes mains avec un entraineur qui essaye de construire une équipe compétitive.