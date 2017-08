Bordeaux : Dortmund va claquer 50 ME pour Malcom

Dans : Bordeaux, Mercato, Bundesliga.

Voilà de quoi réfléchir pour Bordeaux, qui affichait encore récemment son désir de conserver Malcom coûte que coûte.

Oui mais voilà, le Brésilien enchaine les grosses performances et Dortmund va recevoir une pluie de billets pour la vente d’Ousmane Dembélé à Barcelone. Résultat, selon RMC, une offre pouvant monter à 50 ME pourrait bien arriver sur le bureau du président aquitain. Les Girondins vont-ils rester fidèles à leur ligne de conduite, ou bien craquer devant cette proposition très généreuse ? La réponse ne devrait plus tarder désormais.