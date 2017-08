Bordeaux : De Tavernost classe le dossier Malcom sans suite

Dans : Bordeaux, Mercato, Bundesliga.

Courtisé de tous les côtés en cette fin de mercato estival, Malcom devrait rester chez les Girondins de Bordeaux cette saison. C'est en tout cas ce qu'affirme Nicolas de Tavernost.

Cet été, le club bordelais a considérablement renforcé son effectif. Et ce n'est pas fini puisque Luuk De Jong, attaquant du PSV, et Natanael, défenseur de Ludogorets, sont attendus à Bordeaux avant la fin du mois d'août. Mais le dossier chaud du moment au FCGB, c'est celui de Malcom. Très bon depuis le début de la saison, sachant qu'il a marqué deux buts et délivré trois passes décisives en quatre matchs de L1, l'attaquant de 20 ans est ciblé par de grands clubs européens. Le Borussia Dortmund, qui vient de vendre Dembélé au Barça pour 105 ME, souhaite faire une offre de 50 ME pour recruter le prodige brésilien, mais Malcom est intransférable même en cas d'une très grosse offre. Catégorique sur ce dossier, Nicolas de Tavernost avoue tout simplement que Bordeaux n'est pas vendeur.

« Il n’y a pas de départ envisagé de Malcom. Malcom sera Bordelais la saison prochaine. On a été clair, mais il faut le répéter en monégasque ou en allemand. C’est compliqué de vendre un joueur que l’on ne veut pas, mais ce n’est pas compliqué de garder des joueurs que les autres veulent. Évidemment, il faut que le joueur ait envie aussi de jouer dans le club. Malcom est un garçon qui est très équilibré, très intelligent et talentueux. Il sait que son intérêt est de faire encore du temps à Bordeaux. Il a aussi le respect de la parole. On a été le chercher et cela arrive dans le football que les gens respectent leur parole », a lancé, sur Canal+, le président du directoire de M6, qui souhaite désormais prolonger le contrat de Malcom tout en le revalorisant à sa juste valeur.