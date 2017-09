Bordeaux : Costil est content... de faire des arrêts

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Benoît Costil, gardien de Bordeaux, après la victoire à Toulouse (0-1) : « L'homme du match ? Je ne sais pas, mais ça fait du bien de faire des arrêts. Lors des derniers matchs, je n'ai pas eu l’opportunité d'en faire, donc je suis content d'avoir fait ce match avec des arrêts. Ce match était très difficile face à une bonne équipe, qui a bien allongé le jeu. Il y a eu beaucoup de situations limites. On s'est accroché jusqu'à la pause, avec le 0-0. Après, en deuxième mi-temps, c'était plus simple, et Malcom marque encore un superbe but. Je suis en forme internationale ? Il ne faut pas exagérer non plus... », a-t-il déclaré sur Canal+.