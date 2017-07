Bordeaux : Cinq recrues en vue, mais Gourvennec restera classe

Dans : Bordeaux, Mercato.

De retour en Coupe d’Europe, Bordeaux sait qu’il va devoir répondre vite et bien d’entrée de jeu cette saison.

Les Girondins attaquent donc le mercato avec beaucoup plus de conviction et d’efficacité que par le passé. Et les recrues devraient continuer à affluer puisque selon Sud-Ouest, ce sont quatre à cinq nouveaux joueurs qui devraient encore signer d’ici la fin du mois d’août. Dans le même temps, le club aquitain pourrait voir Diego Rolan faire ses valises, peut-être pour Rennes, et prêter plusieurs éléments comme Boupendza, Mancini ou Kaabouni. Mais si tout ne devait pas se passer comme prévu, Jocelyn Gourvennec a déjà fait savoir qu’il ne comptait pas mettre à l'écart des joueurs sur lesquels il ne comptait pas. Tant que ces derniers joueront le jeu, ils seront les bienvenus.

« Il n’y a pas de soucis par rapport à ça. À partir du moment où les joueurs sont professionnels, sont dans l’état d’esprit, ce n’est pas dans mes idées d’écarter des garçons. S’ils ont un contrat de travail au club, c’est que tout le monde a été d’accord à un moment donné. Il faut respecter cela », a expliqué le technicien bordelais, qui sait que certains de ses collègues préfèrent travailler avec un groupe restreint pour optimiser les séances.