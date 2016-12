Bordeaux : Ce buteur a compris le message, il va partir

Dans : Bordeaux, Mercato.

Les Girondins de Bordeaux avaient mis beaucoup d’espoirs sur Isaac Kiese Thelin (24 ans), recruté en janvier 2015 et qui ne parvient pas à s’imposer au sein de l’attaque bordelaise.

Avec deux buts en neuf matchs, il lève tout juste la tête cette saison mais ce n’est pas suffisant pour Jocelyn Gourvennec. L’entraineur du club aquitain fait plus confiance à Kamano, Laborde, Rolan et Ménez, et le Suédois est donc invité à se trouver un nouveau club. Une tendance confirmée par l’entourage de l’ancien international espoirs scandinave, qui a confié à Foot01 que le joueur a pris la décision de quitter Bordeaux dès cet hiver.

Les chances de le voir rester sont donc bien maigres, même si un retour en Suède, alors que plusieurs clubs le suivent, est totalement exclu. En revanche, des clubs européens, et notamment l’AEK Athènes, le suivent de près même si son salaire plutôt copieux est un frein à bien des négociations, notamment pour un prêt. En tout cas, en cas d'offre intéressantes pour toutes les parties, Bordeaux ne retiendra pas l'ancien joueur de Malmö.