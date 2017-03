Bordeaux : Carrasso fait une offre pour zapper Costil au mercato

Dans : Bordeaux, Mercato, Rennes.

Alors que Benoît Costil est annoncé du côté de Bordeaux lors du prochain mercato estival, Cédric Carrasso se voit bien prolonger... pour former un jeune gardien.

Cette saison, le poste de gardien de but fait débat à Bordeaux. Titulaire indiscutable depuis son retour de blessure, Cédric Carrasso continue de faire de l'ombre aux deux jeunes portiers que sont Jérôme Prior et Paul Bernardoni. Si les résultats de cette saison prévalent sur les désidératas des uns et des autres, l'inter-saison devrait clarifier la situation... ou pas.

En fin de contrat à l'issue de cette saison, Carrasso « a proposé aux dirigeants d'être la doublure d'un jeune gardien qu'il accompagnerait », selon Girondinfos. À 35 ans, Carrasso est donc prêt à aider son prochain, qui pourrait être Jérôme Prior, même si Paul Bernardoni attend lui aussi son heure... À moins qu'un troisième larron arrive de l’extérieur pour rafler la mise ? D'après les dernières rumeurs, Benoît Costil, libre de tout contrat à partir de juin, serait dans les petits papiers girondins pour la saison prochaine. Pour l'instant, le flou reste donc total dans la future cage marine et blanche, qui promet une belle prise de tête lors de l'été prochain.