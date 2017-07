TFC : Le Monsieur carton rouge débarque dans la Ville Rose

Dans : Bastia, Mercato, TFC.

Alors que son Sporting Club de Bastia est au plus mal, étant relégué en National 1 à cause de problèmes financiers, Yannick Cahuzac va quitter le navire pour poursuivre sa carrière en Ligue 1. En effet, selon Yahoo Sport, le milieu défensif de 32 ans va signer à Toulouse dans les prochaines heures. Le sanguin Cahuzac (15 cartons rouges en carrière) va donc laisser la Corse pour la première fois de sa carrière pour s'engager deux saisons (plus une en option) aux côtés de Pascal Dupraz au sein du club de la Ville Rose.