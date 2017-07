SCB : Paul Le Guen sauve Bastia avec un chèque de 2 ME

Dans : Bastia, Mercato.

Recalé par la DCNG, Bastia doit absolument rééquilibrer ses comptes pour éviter la relégation en National 1.

Sans surprise, le Sporting a choisi de sacrifier plusieurs titulaires pour rester en Ligue 2. Pour commencer, la lanterne rouge de Ligue 1 a vendu Axel Ngando à Göztepe (Turquie), avant d’expédier son autre milieu Lassana Coulibaly à Angers. Le prochain sur la liste ? Il s’agira probablement d’Alexander Djiku.

Annoncé du côté de l’AS Saint-Etienne, et convoité par Caen ainsi que Fulham, le défenseur central ou latéral droit devrait finalement rejoindre Bursaspor, dont le nouvel entraîneur Paul Le Guen a été décisif, précise RMC. En effet, le technicien français a discuté avec le Bastiais de 22 ans et lui a laissé le week-end pour réfléchir, sachant que le club corse ne l’autorisera plus à partir après mardi. Les délais devraient donc être respectés pour permettre à Bastia de récupérer 2 millions d’euros sur ce transfert. Et de repasser avec optimisme devant le gendarme financier du foot français.