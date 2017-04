SCB-OL : La lourde accusation de Di Meco après les incidents

Dans : Bastia, OL, Ligue 1.

S’il faudra attendre jeudi soir pour connaître les premières sanctions prises à l’encontre du Sporting Club de Bastia après les incidents de dimanche après-midi lors de Bastia-OL, l’envahissement de terrain des supporters corses fait beaucoup parler depuis deux jours. Si la majorité du public de Furiani a conspué les fauteurs de trouble avant la rencontre et à la mi-temps, ces derniers ont causé un tort énorme à leur club. Le Sporting pourrait en effet voir un éventail de sanctions importantes lui tomber dessus très prochainement : retrait de points, matchs à huis clos, matchs délocalisés ou même la rétrogradation…

Mais selon Eric Di Meco, consultant sur RMC et SFR Sport, il n’est pas impossible que cette attaque ait été préméditée par les ultras du groupe Bastia 1905 afin de « pénaliser » et « discréditer » les dirigeants en place. « Je sais que certains supporters en veulent à leurs dirigeants, mais il ne faut pas oublier que les dirigeants actuels avaient sauvé le club à une période et ils ne veulent pas lâcher aujourd'hui. Alors moi j'ai peur que dans cette histoire, en tout cas je me demande si ce n'est pas prémédité, pour pénaliser, discréditer les dirigeants en place. Dans le football actuel, quand tu as un supporter qui rentre sur le terrain et qui fait ça, tu sais à quoi tu t'exposes » a expliqué l’ancien joueur de l’OM. Des déclarations qui vont continuer à enflammer le débat, qui dépasse désormais la simple sphère sportive et footballistique.