SCB : Mis au pilori, le groupe Bastia 1905 se met en sommeil

Dans : Bastia, Ligue 1, OL.

Principaux accusés pour les débordements de dimanche dernier à Furiani, les supporters du groupe Bastia 1905 ont annoncé qu’ils arrêtaient provisoirement leurs activités.

Selon un long communiqué du groupe de supporters, cela se manifestera surtout par le retrait de la bâche lors des matchs du club, à domicile comme à l’extérieur. Cette décision se veut provisoire, et n’empêchera pas le groupe d’être présent pour « prendre la parole ou répondre aux sollicitations ». Bastia 1905 a notamment fait savoir dans son communiqué qu’il avait pris acte du rejet de ses actions par le public de Furiani, qui avait sifflé ses propres supporters à l’occasion des débordements du match face à Lyon.

« À la suite des événements survenus au cours de la rencontre face à l'Olympique Lyonnais il est du devoir de notre association de faire face à la situation. Nous jugeons totalement inutile de donner notre version des événements, de (trop) nombreuses interprétations ayant déjà été faites, par des gens qualifiés ou non, justes ou erronées. Peu importe selon nous finalement car le mal est bien plus profond. Le cadre associatif dans lequel notre structure évolue ne peut plus à l'heure actuelle se fondre dans le contexte de crise sportif et humain que traverse notre club. Nous estimons qu'il n'est plus dans notre capacité de pouvoir nous réunir tout en maîtrisant la frustration accumulée, d'anticiper les comportements individuels, les réactions liées à la jeunesse, à la colère ou à la passion. L'un des rôles principaux de notre association étant de garantir l'intégrité de ses propres membres, nous nous devons d'accepter la réalité et d'agir rapidement en conséquence. Nous prenons également acte de la réaction générale suscitée par ces événements, aussi bien pendant qu'après la rencontre, et les interprétons comme un désaveu et une fracture d'une partie du public avec Bastia 1905 dans un premier lieu, mais également avec une certaine idée du "supporterisme" à Furiani qui tend à évoluer parallèlement au football moderne. Nous ne prétendons certainement pas être les maîtres à bord et n'avons jamais eu pour vocation de nous marginaliser au sein de notre propre stade, de notre propre ville. Pour ces raisons, Bastia 1905 proclame sa mise en sommeil et annonce le retrait de sa bâche lors des rencontres du Sporting Club de Bastia à Furiani comme à l'extérieur et ce jusqu'à nouvel ordre. Nous nous réservons cependant le droit, dans les prochains jours, de continuer à prendre la parole ou à répondre aux sollicitations sous quelque forme que ce soit (…). Nous disons à ceux qui se félicitent de notre décision de ne pas se réjouir trop vite car contrairement à ce que l'on veut nous faire croire, le Sporting et son public seront toujours là pour rappeler au football français et à ses instances que nous sommes fiers de ne pas être comme ils l'auraient souhaité », a ainsi fait savoir le groupe de supporters du SC Bastia.