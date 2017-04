SCB : Le stadier cogneur va se faire virer

Dans : Bastia, Ligue 1, OL.

Il aurait difficilement pu avoir une promotion pour son geste, mais le stadier qui a tenté de frapper Jean-Philippe Mateta sur le terrain de Bastia ce dimanche devrait en payer les conséquences.

Selon le gérant de la société de sécurité qui œuvre sur le stade, au regard des images, le stadier va être convoqué ce mardi matin pour le lancement de la procédure de son licenciement. En effet, le stadier est censé protéger les joueurs et leur permettre d’évoluer en toute sécurité, et non pas tenter de les frapper au milieu des bagarres provoquées par des supporters qui n’ont pas été empêchés de rentrer sur la pelouse par ces mêmes stadiers.

« Je n’ai pas vu tout de suite la faute très grave de cet agent, j’ai convoqué cette personne mardi matin au bureau. Après avoir visionné les images, une procédure de licenciement sera démarrée, l’agent va perdre sa carte professionnelle », a assuré à France Bleu Ange-Etienne Biolchini, qui va aussi devoir se pencher sur l’inefficacité totale de ses employés ce dimanche à Furiani.