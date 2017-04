SCB : La solution radicale de Pierre Ménès pour en finir avec Bastia

Dans : Bastia, Ligue 1.

Scandalisé par les différents débordements causés par les supporters corses à Bastia, Pierre Ménès a demandé une très lourde sanction pour le Sporting Club.

Suite aux violents incidents provoqués par les supporters de Bastia, qui ont conduit à l’arrêt définitif du match contre l'Olympique Lyonnais le 16 avril, la LFP a pris une première décision jeudi dernier. En suspendant à titre conservatoire le stade Armand-Cesari avec un prochain match sur terrain neutre à huit clos, la Ligue a tapé du poing sur la table. Mais ceci est clairement insuffisant selon Pierre Ménès. Pour le journaliste de Canal+, l'agression des joueurs lyonnais est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et le SCB n'a tout simplement plus rien à faire en Ligue 1 !

« Ce qu’on a vu à Bastia, c’est juste lunaire. Je suis désolé, ça ne se passe qu’à Bastia. Cette saison, c’est le quatrième incident à Furiani, il y a eu le coup de bâton sur l’épaule ou la tête de Lucas, les cris de singe à Balotelli, l’échauffourée à la sortie du match contre Nantes et là, ce Bastia-Lyon. Ça suffit, ça suffit. Mais là on touche le manque de couilles du football français. Le nombre de clubs qui se plaignent en off de leur réception à Furiani, mais n’en parlent jamais parce qu’ils ont trop peur et savent qu’ils vont y retourner l’année d’après… Si tu n’as pas de couilles, ne viens pas te plaindre. Une solution ? Là, il faut lourdement sanctionner le club. Lui mettre cinq points de sanction au classement cette saison et cinq la saison prochaine pour redémarrer en Ligue 2 avec un handicap. Il faut qu’ils comprennent et que le groupe Bastia 1905 soit définitivement dissous. Que les mecs pris par la vidéo soient interdits de stade à vie, parce qu’on voit bien les visages à la vidéo. Il faut taper très fort et je pense que la Ligue va le faire, parce qu’elle aussi, elle a longtemps biaisé sur le sujet », a lancé, sur Ouest France, Pierre Ménès, qui demande donc une triple sanction digne de ce nom dans l'objectif de faire couler Bastia en L2.