SCB : La plainte contre l’arbitrage classée sans suite

Dans : Bastia, Ligue 1.

Agacé par les décisions des arbitres, et notamment Sébastien Desiage qui avait expulsé Florian Marange contre Bordeaux, Bastia avait porté plainte pour « faux ». En effet, le club corse n’avait pas supporté que l’homme en noir confirme l’expulsion dans son rapport d’après-match. Mais d’après L’Equipe, le Procureur de Bastia a décidé de classer sans suite la plainte du Sporting qui n’ira pas plus loin dans cette affaire, comme les dirigeants du club l’ont expliqué aux instances françaises (LFP et FFF). Tout ça pour ça...