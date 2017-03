SCB : L'aveu de Cahuzac sur sa réputation de boucher

Dans : Bastia, Ligue 1.

Avec trois cartons rouges pris sur les quatre derniers matchs qu’il a disputés, Yannick Cahuzac tient une moyenne totalement inédite en France.

Entre ses contestations, ses gestes dangereux et même son énervement sur le panneau d’affichage du quatrième arbitre lors de la rencontre à Angers, le milieu de terrain corse passe quasiment tous ses jeudis devant la commission de discipline. Une sale réputation que Cahuzac a reconnu sans mal lors d’un entretien sur Infosport +, lui qui avoue qu’il ne peut pas tout mettre sur le dos des arbitres alors qu’il est grandement fautif.

« Pour être objectif, je ne pense pas avoir une très belle image. On me compare souvent à un boucher, ou un joueur méchant. Sur un terrain je suis un compétiteur, j’ai vraiment envie de gagner, je me donne à fond. Des cartons justifiés ? Il n’y a pas de fumée sans feu, j’ai pris énormément de cartons jaunes ou rouges. Je pense que les trois quarts sont justifiés, et il y a un quart qui est peut-être dû à mon passif, ma réputation. Si je m’en veux ? Oui, énormément, surtout quand ce sont des cartons bêtes, sur contestation ou sur un geste inutile. Je suis contrarié, j’ai une boule au ventre pendant quatre jours, je ne parle plus à mes proches… Je vais progresser, je vais faire aussi attention à la manière que j’ai de m’adresser à eux », a expliqué Yannick Cahuzac, qui porte le SC Bastia dans son cœur, mais commence aussi à lui coûter cher dans la course au maintien avec ses cartons et ses suspensions à répétition.