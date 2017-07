SCB : Bastia relégué en National 1, vers un dépot de bilan ?

Dans : Bastia, Ligue 2.

Après avoir auditionné le SC Bastia jeudi, le CNOSF devait rendre son verdict sur l'avenir du club corse ce vendredi. Et la sentence vient de tomber, et elle est irrévocable... Suite à des problèmes budgétaires, le Sporting Club est bel et bien rétrogradé en National 1 la saison prochaine. Le comité olympique français a effectivement débouté le club corse, qui passe donc de la Ligue 1 à la troisième division tricolore en l'espace de quelques semaines. Un véritable coup de massue pour Bastia... A noter que les repreneurs qui envisageaient d’aider le club sur le plan financier ne sont pas assurés de mettre des fonds avec une équipe en National 1, ce qui pourrait déboucher sur un dépôt de bilan du club corse.

En L2, Bastia sera remplacé par le Paris FC.