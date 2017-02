Officiel : Ciccolini quitte Bastia, Rui Almeida le remplace

Dans : Bastia, Ligue 1, Mercato.

À la tête de Bastia depuis le début de l'année 2016, François Ciccolini n'est plus l’entraîneur du Sporting Club. La formation corse vient effectivement d'annoncer la nouvelle. « Le Sporting Club de Bastia et son entraîneur principal François Ciccolini ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur collaboration. Les composantes du club tiennent à remercier François pour tout ce qu’il a pu apporter au Sporting et lui souhaitent bonne chance pour la suite de sa carrière », a lancé le SCB, qui s'est ensuite empressé d'annoncer l'arrivée sur son banc de Rui Almeida.

« L’entraineur portugais Rui Almeida, a paraphé ce jour un contrat de 2 ans et demi avec le club. Le nouveau staff du Sporting sera composé de Gabriel Santos et Benoît Tavenot (adjoints) et d’Hervé Sekli, en charge des gardiens », a fait savoir le club corse. Après un passage remarqué au Red Star en 2015, le technicien de 47 ans aura donc pour rôle de sauver Bastia, actuellement avant-dernier de Ligue 1.