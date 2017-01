Mercato : Bastia vend Peybernes pour 2ME à Lorient et récupère Rose

Dans : Bastia, Mercato, Ligue 1, Lorient, OL.

Ce mercredi soir, le Sporting Club de Bastia a annoncé avoir vendu Mathieu Peybernes au FC Lorient pour 2ME, et en même temps avoir récupéré, cette fois sous forme de prêt, Lindsay Rose. Le club corse a cependant tenu à faire savoir que cette opération n'était pas réellement désirée, mais que Peybernes n'avait pas vraiment laissé le choix à ses dirigeants.

« Au cours des dernières semaines, notre club a repoussé plusieurs offres de Lorient concernant notre défenseur central Mathieu Peybernes, à qui il était proposé un contrat de 3 ans et demi avec doublement du salaire. Ayant besoin de joueurs se sentant impliqués à 100% avec le Sporting, le club a fait le choix de ne pas entrer dans un bras de fer avec Mathieu, ce qui aurait été préjudiciable pour les deux parties. Avant de prendre toute décision concernant ce transfert dont l’indemnité se monte à 2 millions d’€ le club avait, indépendamment de la transaction, finalisé le prêt de l’international Espoirs français de 24 ans Lindsay Rose, qui évoluait à Lorient après être passé par Laval, Valenciennes et Lyon. Cette arrivée sera suivie dans les jours à venir de celle de deux autres joueurs expérimentés : un autre défenseur central et un milieu relayeur. Concernant le poste d’attaquant, ainsi que précisé à plusieurs reprises ces dernières semaines, tout recrutement à venir est conditionné par le départ préalable de Thievy Bifouma », précise le Sporting Club de Bastia, histoire de mettre les choses au point.