Cris racistes : Diabaté défend Balotelli... et Bastia

Dans : Bastia, OGCN, Metz, Ligue 1.

Invité du Canal Football Club dimanche soir, Cheick Diabaté a donné son ressenti sur l'affaire des cris racistes lancés par certains supporters de Bastia à l'encontre de Mario Balotelli.

Pour son retour en Ligue 1, seulement quelques mois après son départ de Bordeaux pour la Turquie, Cheick Diabaté s'est directement montré à son avantage. En marquant un doublé, l'attaquant malien a offert la victoire à son nouveau club, Metz, contre le MHSC (2-0). Mis à part son retour fracassant, Diabaté a profité de son passage sur Canal + pour évoquer la triste nouvelle du week-end. Vendredi, lors du match entre Bastia et Nice (1-1), des supporters corses ont insulté Balotelli en faisant des cris de singes. Même s'il a tenu à défendre une partie de la Corse, l'attaquant messin a été choqué par ces actes.

« J’ai déjà joué en Corse, à Ajaccio. Personnellement, je n’ai jamais eu de problèmes là-bas. J’ai passé de bons moments à Ajaccio. C’est vrai que quand on entend ce genre de cris racistes, ça ne fait pas plaisir. Les gens qui font ça, il faut qu’ils arrêtent, ça ne sert à rien. Tout le monde n’est pas gentil. J’ai du mal à comprendre comment on peut pénaliser une équipe à cause de 2 ou 3 personnes. Comment on peut pénaliser tous les joueurs, les autres supporters... Si l’équipe de Metz descend en Ligue 2, les employés n’ont plus de travail. Enlever des points, à Metz, par exemple à cause des pétards lancés contre l'OL, ce n’est pas une solution. Soit il faut rejouer le match à huis clos, soit il faut trouver d’autres solutions », a avoué Diabaté, qui s'étonne donc par ailleurs des sanctions infligées aux différents clubs pour les agissements d'une frange de ses supporters...