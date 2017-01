Cris racistes contre Balotelli, la justice se saisit de l’affaire

Dans : Bastia, Ligue 1, OGCN.

Après la rencontre de vendredi entre Bastia et Nice, Mario Balotelli s’est plaint d’injures racistes criées par des supporters du club corse, avant et pendant le match. Les images diffusées par bein SPORTS lui ont malheureusement donné raison. Ce mercredi, BFM annonce que le parquet de Bastia a décidé de se saisir de l’affaire, alors qu’aucune plainte n’a été formulée. Une décision liée à ces propos racistes qui provoquent l’ouverture d’une enquête « en flagrance pour provocation à la haine raciale ». A partir des images assez nettes transmises par les diffuseurs, les fauteurs devraient être identifiés et devront répondre de leurs actes et de leurs paroles prochainement.