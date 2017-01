Dans : Bastia, Ligue 1.

François Ciccolini, entraîneur de Bastia, après la défaite contre Nancy (1-0) : « Le match était équilibré en première mi-temps, on a eu des situations, comme Nancy. La sortie de Marange nous a destabilisés, c'est lui qui a le plus de vécu derrière. Sur deux ou trois détails on pêche, et on le paye cash. Il faut qu'on soit meilleurs dans l'utilisation du ballon et le dernier geste. Nancy a été plus mature que nous. L'expulsion, je n'ai pas revu les images, mais c'est plus bête que méchant je pense. C'est sûr que cette expulsion, avec la blessure de Flo, c'est difficile, c'est dur à avaler... Il ne faut pas se réfugier derrière la malchance sinon on ne s'en sortira pas. Il faut travailler. On a mieux joué qu'à Paris, mais il y a eu des problèmes dans l'alignement défensif, dans les sorties ».