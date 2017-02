Bastia : Un retard informatique prive Bastia d'un renfort !

Dans : Bastia, Mercato, Ligue 1.

Le Sporting Club de Bastia pensait bien pouvoir s'offrir les services de Hyun-Jun Suk, l'attaquant sud-coréen de Trabzonspor, mais l'affaire a finalement capoté dans les ultimes secondes du mercato. En effet, alors que tout le monde était d'accord, et notamment Porto, qui est propriétaire du joueur, c'est un banal souci informatique qui a empêché Bastia de sceller le transfert. Car la FIFA impose aux clubs de passer par l’International Transfer Matching System, un dispositif électronique assurant le sérieux des transactions. Dans ce cadre, les documents obligatoires n'ont pas tous été téléchargés dans les temps par les différentes parties et l'instance mondiale du football n'a donc pas été en mesure de valider cette transaction pour le plus grand dépit du club corse.

Il n'y a malheureusement rien à faire pour le SC Bastia dans ce dossier et donc Hyun-Jun Suk ne viendra finalement pas renforcer une formation corse qui avait pourtant bien besoin de se muscler offensivement pour essayer de se redresser en championnat. L'informatique et l'urgence n'ont pas été de cet avis...