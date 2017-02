Bastia : Un match sans, Cahuzac... Tout va mal pour Ciccolini

Dans : Bastia, Ligue 1.

François Ciccolini, entraîneur de Bastia, après la défaite à Angers (3-0) : « Il a manqué beaucoup de choses. C'est dur à accepter après le match contre Monaco. Comment on peut passer d'un match comme celui de la semaine dernière contre Monaco à un match comme ce soir ? On a manqué de maîtrise, on a perdu des ballons faciles. Quand vous faites aussi peu, vous ne pouvez pas gagner de match. Aujourd'hui, on était en dessous. Notre meilleur joueur ce soir, c'est notre gardien, Vincensini. C'est compliqué car on n'a aucun attaquant axial. Il faut composer. Cahuzac ? Je pense que l'arbitre ne fait pas exprès de mettre un coup de panneau. Là, il va prendre deux ou trois matchs, ça va nous pénaliser. Il sortait parce qu'il était blessé. La suite ? On a ce match en retard contre Nantes qui va nous permettre de recoller un petit peu ».