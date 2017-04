Bastia : Thauvin prend clairement parti après les incidents

Dans : Bastia, Ligue 1, OL, OM.

Florian Thauvin s'est fait connaître sous le maillot du club de Bastia en 2011, club où il est resté jusqu'en 2013 avant de signer à Lille lors du mercato d'hiver, la formation nordiste l'ayant aussitôt prêté au SCB. On connaît la suite et le triste bras de fer gagné par le milieu de terrain pour quitter six mois plus tard le LOSC pour rejoindre l'OM. Alors, quand ce mercredi Florian Thauvin a été interrogé sur les incidents de dimanche dernier à Furiani entre les supporters de Bastia et les joueurs lyonnais, le milieu de terrain marseillais a apporté son soutien au club corse, dont il espère qu'il échappera jeudi à une lourde sanction.

« J’ai passé deux ans à Bastia. Ça a été deux années formidables. C’est là où j’ai découvert le métier. Ça s’est toujours bien passé. C’est vrai qu’il y a beaucoup de pression au stade, mais je n’ai jamais vu de problème. Quand j’y retourne, ils me chambrent, mais ce n’est pas méchant. Je ne pense pas que ce soient de mauvaises personnes. Les Corses sont des gens gentils, donc je n’ai pas compris ce qu’il s’est passé. Ça m’embête. C’est un club important pour moi. Si Bastia pouvait se maintenir en L1, ce serait un grand plaisir pour moi », a précisé Florian Thauvin, qui sera donc attentif jeudi soir à la décision de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel.