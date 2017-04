Bastia : Rui Almeida ne baisse pas les bras dans la tempête

Dans : Bastia, Ligue 1.

Rui Almeida, entraîneur de Bastia, après la défaite à Bordeaux (2-0) : « On peut marquer en première mi-temps. On prend deux buts sur des erreurs. Les joueurs ont été bien en première mi-temps. Mais à ce niveau, les erreurs coûtent cher. Sur le deuxième but, un joueur de Bordeaux est complètement seul. Bordeaux a eu plus de contrôle. Les derniers gestes n'ont pas été les meilleurs. Nous travaillons toute la semaine pour passer au-delà des événements extra-sportifs. La situation est plus difficile. Le plus important est de regarder vers l'avant pour les prochains matchs. Nous sommes à quatre points. Nous avons cinq matchs à jouer. Dans des moments comme ça, il faut prendre ce qu'on a fait de bien. Il faut trouver un équilibre, prendre de la confiance pour les prochains matchs, comme samedi contre Rennes ».