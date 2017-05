Bastia - OL : Nouvelles interpellations en Corse

Dans : Bastia, Ligue 1, OL.

C'est à priori ce jeudi que la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel va communiquer sa décision finale concernant les graves incidents du match Bastia-OL, mais de son côté la justice civile continue à avancer. Et dans le cadre de l'enquête sur cette rencontre, Corse Matin annonce que huit individus ont été interpellés par la police ce mercredi et qu'ils sont actuellement en garde à vue au commissariat de Bastia. Ces huit supporters sont soupçonnés d'avoir participé à l'envahissement du terrain de Furiani, mais à priori ils ne seraient pas mêlés aux violences commises le dimanche 16 avril avant le match, et à la mi-temps. « Nous leur imputons pas de violences, mais nous estimons que ces personnes sont entrées dans le stade et ont poursuivi les joueurs lyonnais », indique le procureur, qui rappelle que cela peut valoir un an de prison aux fautifs.