Bastia-OL : Le SCB regrette que le match ne se soit pas terminé...

Critiqués à de nombreuses reprises cette saison, et notamment après les insultes racistes envers le Niçois Mario Balotelli en janvier, les supporters de Bastia ont poussé le bouchon beaucoup trop loin ce dimanche... En agressant à deux reprises les joueurs de l'OL, avant le match et à la mi-temps, les fans corses ont causé l'arrêt définitif du match. Ces actes très graves vont sûrement coûter très cher au SCB, qui n'avait pas besoin de ça pour alourdir sa fin de saison... Malgré tout, Bastia va prendre ses responsabilités.

« Le Sporting Club de Bastia condamne fermement les incidents qui ont émaillé la rencontre de ce dimanche face à l’Olympique Lyonnais. Le club regrette que ce match comptant pour la 33ème journée n’ait pas pu aller jusqu’à son terme, mais respecte la décision de la LFP et de ses officiels. Le Sporting Club de Bastia réunit, d’ores et déjà, tous les éléments nécessaires afin de prendre les mesures fortes et adéquates qui s’imposent suite à ces incidents. Et ce sans attendre la réunion de la commission de discipline de la LFP devant laquelle le club se présentera, jeudi, afin de fournir toutes les explications qui lui seront demandées », a fait savoir, dans un communiqué, le club corse, qui devra aussi faire la lumière sur les actes violents de ses officiels.