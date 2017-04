Bastia - OL : Le maire de Bastia trouve des excuses aux « gamins »

Dans : Bastia, Ligue 1, OL.

C'est ce jeudi soir que la commission de discipline de la LFP va étudier le dossier du match Bastia-OL et si l'instance va probablement se donner du temps, des mesures conservatoires seront évidemment prises. C'est dans ce contexte que le maire nationaliste de Bastia a donne une interview assez étonnante au Parisien. En effet, Pierre Savelli estime que les supporters bastiais qui sont descendus sur la pelouse de Furiani pour agresser les joueurs lyonnais ne sont finalement que des gamins pas méchants et qui ont seulement manqué d'éducation sur ce coup-là.

« Ces gamins (NDLR: les supporteurs), ce sont des jeunes que je considère comme mes enfants. Il faut leur rappeler ce que l'on peut faire et ne pas faire, le cadre, les limites. Je n'excuse en rien ce qui s'est passé. Quand un père constate que son fils fait des bêtises, il va lui parler. On n'a pas assez joué notre rôle pédagogique. C'est une faillite collective. Je m'inclus dans le lot. On les a rencontrés, on n'a pas été assez persuasifs. Ces jeunes ne sont pas des voyous. Je n'en veux pas aux jeunes qui ont fait ça. Ils se sont trompés et on n'a pas su leur dire depuis longtemps qu'ils se trompaient. Ils sont influençables. Il y a un phénomène de groupe. En tout cas, il n'y a rien de politique ni d'identitaire (…) On ne jouera nulle part en sécurité si on n'explique pas aux gens qui viennent au stade ce qui est possible et pas possible de faire. A Nice, on peut jouer tranquillement? (Ironique) C'est vrai que notre gardien Jean-Louis Leca avait provoqué le public en montrant le drapeau Corse… », a rappelé le maire de Bastia, qui avoue cependant qu’il est bien conscient que les sanctions devraient être très lourdes pour le club phare de sa ville.