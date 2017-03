Bastia : Les dirigeants démentent avoir insulté... les supporters !

Dans : Bastia, Ligue 1.

Samedi soir, suite au nul de Bastia contre Saint-Etienne, quelques incidents avaient éclaté avec certains supporters à la sortie de Furiani. Et suite à ces événements, ces derniers avaient accusé les dirigeants du club corse d'avoir proféré à leur encontre des insultes. Un cas de figure assez original, puisque l'on voit plus souvent l'inverse. Quoi qu'il en soit, le Sporting Club de Bastia a vivement réagi à ces accusations.

« Suite au communiqué de l'association de supporters "Bastia 1905" et du collectif "Populu Turchinu" relatant des événements survenus après le match Bastia / Saint-Étienne, le SC Bastia ne peut faire part, à leur lecture que de sa stupéfaction. En effet, après le match, une vingtaine d'individus s'est attroupée devant la grille du parking nord, incendiant des poubelles, prenant à partie des pompiers, proférant des insultes, jetant des projectiles, et menaçant de mort des dirigeants et leurs familles. Le club tient donc à faire part de son étonnement quant à la publication de ces communiqués, manifestement rédigés sur la base d'informations totalement inexactes. La gravité des faits ne doit pas empêcher d'oublier l'objectif principal qui est le maintien. Aussi, le club appelle l'ensemble de son public à se mobiliser autour de son équipe. Forza Bastia », ont indiqué les dirigeants du Sporting Club de Bastia afin de faire cesser cette polémique.