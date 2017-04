Bastia : Geronimi conteste la thèse d'Aulas sur Anthony Lopes

Dans : Bastia, OL, Ligue 1.

Invité ce mardi soir de RMC, Pierre-Marie Geronimi a tenu à faire entendre sa version des incidents de dimanche dernier à Furiani. Pour le président de Bastia, l'incursion de supporters corses sur la pelouse est inacceptable, mais il a tenu à défendre son directeur de la sécurité, réfutant totalement la thèse de Jean-Michel Aulas, lequel affirme qu'Anthony Agostini a frappé Anthony Lopes lors des incidents à la pause.

« Je ne sais pas Anthony Agostini a porté plainte contre Jean-Michel Aulas, on a travaillé toute la journée. On s'est beaucoup parlé mais d'autres dossiers sont arrivés sur la table. On a beaucoup regardé les images aussi. Je pense, et j'en suis même certain, qu'à aucun moment Anthony Agostini ne frappe le gardien lyonnais, a confié Geronimi, qui ne conteste toutefois pas qu’un stadier ait frappé un joueur de l’OL et que le licenciement de ce salarié d’un société privée soit logique. On trouve cela tout à fait normal, de la même manière que l'on aurait trouvé normal que les stadiers qui ont frappé nos joueurs à Nice en 2014 aient été licenciés aussi, ce qui n'a pas été le cas. » Et le président du SC Bastia de souhaiter que la commission de discipline sanctionne les supporters et pas le club dans son ensemble.