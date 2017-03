Bastia : Finir un match à 11, le premier objectif de Rui Almeida

Dans : Bastia, Ligue 1.

Rui Almeida, entraîneur de Bastia, après la claque à Guingamp (5-0) : « On perd 5-0, je suis frustré, les joueurs aussi, mais on perd surtout trois points. C'est un moment difficile pour nous tous qui travaillons au Sporting. Je n'ai pas été content sur le niveau de pressing de l'équipe. Il a manqué de l'intensité. Après avoir tenu le match nul à la mi-temps, la clé du match est le premier but que nous encaissons. Après le carton rouge, ce n'est plus le même match. Il n'y a plus rien à faire. J'espère aussi finir un match à 11, très bientôt. Il faut tirer les conclusions de ce match pour bien travailler avant le match contre Metz. Toute la responsabilité de ce qui se passe sur le terrain est celle de l'entraîneur. Il faut avancer avec confiance. Le classement, c'est aussi le goal average, il faut rester concentré pendant 90 minutes ».