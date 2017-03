Bastia : Deux nuls avec des rouges, Rui Almeida est rassuré

Dans : Bastia, Ligue 1.

Rui Almeida, entraîneur de Bastia, après le nul contre l'ASSE (0-0) : « J'ai une pensée pour Pajot, c'est bien qu'il aille mieux. 5 jours, deux matchs, deux cartons rouges, jouer 60 % du temps avec un joueur en moins... C'est comme ça. Nous allons prendre les points dont nous avons besoin. Aujourd'hui, c'est un point positif, et nous allons en prendre à Dijon, à Nancy... Les efforts ont été importants. Pour moi, le sentiment ce soir, c'est qu'on n'est qu'à deux points de Dijon. Évidemment, j'aimerais que ça aille plus vite. Il va falloir ramener des points à l'extérieur. Pour moi, l'objectif est toujours le même, à domicile comme à l'extérieur : gagner. C'est mon caractère. Tout va très vite, je n'ai pas six mois pour construire mon modèle de jeu. Je vais chercher les solutions pour les blessures et les expulsions en défense. Il n'y a pas d'excuse. Je suis content quand les supporters sont exigeants, c'est bon signe. Il y a beaucoup de choses à améliorer, offensivement. Défensivement, nos joueurs ont donné une bonne réponse. Il faut arriver à Guingamp chercher les points laissés ici ce soir et contre Nantes ».