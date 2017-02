Bastia : Des supporters exigent le départ des dirigeants

Dans : Bastia, Ligue 1.

Le Sporting Club de Bastia n'en finit plus de sombrer au classement, et la 23e journée de Ligue 1 a été particulièrement mauvaise pour le club corse. En effet, tandis que la formation bastiaise s'inclinait à Montpellier, Lorient, Caen et Nancy s'imposaient à l'extérieur. Résultat, ce lundi, et à deux jours de la réception de Nantes, le Sporting pointe à une triste 19e place avec seulement une longueur d'avance sur les Merlus.

La défaite à Montpellier a cependant vivement fait réagir les supporters du SC Bastia. Et dimanche soir, 200 d'entre eux se sont retrouvés devant la tribune Nord de Furiani en réclament la démission de la totalité des dirigeants comme le raconte Corse-Matin. Informé de cette situation, le président du club corse est venu aux contacts des supporters, mais cela n'a pas calmé ces derniers, lesquels ont copieusement hué Pierre-Marie Geronimi, malgré les tentatives d'explications du dirigeant bastiais. Un nouveau rassemblement des supporters du SC Bastia est prévu ce lundi cette fois pour soutenir les joueurs. De son côté, Pierre-Marie Geronimi s'est voulu plus rassurant. « On est des amoureux de ce club, je pense qu'on l'a démontré depuis de très nombreuses années. Maintenant il y a un maintien à aller chercher, c'est ce que l'on va faire tous ensemble », a promis le président corse.