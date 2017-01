Bastia : Ciccolini explique pourquoi il a insulté Balotelli

Dans : Bastia, Ligue 1, OGCN.

Outre les images saisissantes des cris racistes à l’encontre de Mario Balotelli, l’attaquant de Nice a connu un autre épisode chaud à Bastia.

Lors du retour aux vestiaires à la pause, il est passé devant François Ciccolini, a semblé lui glisser quelques mots avant que les caméras de Canal+ ne saisissent surtout la réponse de l’entraineur, qui a bordé l’Italien d’insultes copieuses. Devant cette image déplorable qu’il laisse, lui qui avait déjà été grillé en train de traiter Lorik Cana « d’Albanais de mer.. » il y a quelques années de cela, Ciccolini a pris la parole sur RMC pour redonner le contexte de son énervement.

« Je ne voulais pas polémiquer. Mais je vois qu’on dit n’importe quoi. Moi, je conçois que Mario Balotelli soit très énervé, hors de lui, qu’il ait pété un câble parce que c’est normal. Si vous regardez les images, est-ce que c’est moi qui lui parle ou est-ce que c’est lui ? Il m’a parlé avant. S’il m’avait insulté, je n’aurais rien dit. Mais il ne faut pas insulter ma mère, qui a 80 ans et n’a pas fait le métier dont parle monsieur Balotelli. Je suis un éducateur. Je me suis emporté, c’est vrai. Mais ma mère à 80 ans et elle n’est pas loin de mourir. Donc laissez-la tranquille parce que ça peut prendre d’autres proportions. C’est pour ça que je me suis énervé », a expliqué « l’éducateur » du SC Bastia, qui se doute que dans l’affaire des cris racistes, son club va être sanctionné, mais espère que ce sera de « manière juste ».