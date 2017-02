Bastia : Ciccolini est en danger... à cause des absents

Dans : Bastia, Ligue 1.

François Ciccolini, entraîneur de Bastia, après la défaite à Toulouse (4-1) : « À 10, puis à 9, ça devient injouable. Il faut que Cahuzac apprenne à se maîtriser. Il est fatigué nerveusement, il a craqué. Quel entraîneur ne serait pas fragilisé dans cette situation ? Les dirigeants savent prendre des décisions fortes. Sans les blessés et les suspendus, tout est possible. Mais contre Monaco, ça va être difficile de faire une équipe. C'est bien de faire du jeu, mais l'important c'est de prendre des points. On rentre avec quatre buts, deux expulsés, et peut-être deux blessés. Depuis que Squillaci n'est plus là, on encaisse beaucoup de buts sur coups de pieds arrêtés ».