Auxerre : Avant de signer, Papin se met le président à dos

Dans : Auxerre, Ligue 2.

Un temps annoncé à l’Olympique de Marseille, Jean-Pierre Papin devrait finalement s’engager en faveur de l’AJ Auxerre.

Seul problème, il existe plusieurs versions sur les fonctions que JPP exercera en Bourgogne. Alors que l’on évoquait la nomination du Ballon d’Or 1991 en tant qu’entraîneur, le président Guy Cotret a démenti l’information. « Cédric Daury restera entraîneur et Papin officiera en tant que directeur sportif et ambassadeur », a indiqué le dirigeant dans les colonnes du Parisien. Mais de son côté, Papin n’hésite pas à contredire son prochain supérieur.

« J'ai signé un protocole pour être entraîneur, directeur sportif et ambassadeur, a réagi l’ancien attaquant interrogé par beIN Sports. Je dois signer mon contrat lundi, normalement. Mais tant que je n'ai pas signé officiellement, c'est dur d'en dire plus. Je n'aime pas les conflits, ni les polémiques, et c'est un sujet délicat. On dit n'importe quoi dans les journaux depuis deux jours et c'est agaçant au plus haut point. Je ne reçois des consignes que des propriétaires du club. » Autrement dit, Papin se passera de l’avis du président. Leur collaboration s’annonce donc compliquée...