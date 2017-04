Dans : SCO, Ligue 1, OL.

Stéphane Moulin, entraineur d’Angers, après la défaite 1-2 face à Lyon : « Ça devient risible, mais je ne ris pas de bon coeur ce soir. Il y a des choses qui nous incombent : un manque de réalisme, un manque d'efficacité. C'est incroyable de rentrer à la mi-temps menés 0-2 alors qu'ils n'ont pas une occasion. On a eu toutes les opportunités pour mener, pour revenir, pour passer devant... On ne peut pas se créer autant d'occasions et rentrer à 0-2 à la mi-temps. C'est bien de déséquilibrer l'adversaire, c'est bien de proposer des choses cohérentes et je veux féliciter les joueurs là-dessus parce que sortir un match comme ça quand on sait ce qu'on a vécu mardi (la qualification en finale de Coupe de France), ils m'ont presque épaté dans l'intensité, dans la capacité à répéter les efforts, sauf qu'il faut conclure tout ça et malheureusement on n'a pas réussi à le faire ».