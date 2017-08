SCO : Un nul contre le LOSC de Bielsa, Moulin en est « fier »

Dans : SCO, Ligue 1, LOSC.

‏Stéphane Moulin, entraîneur d'Angers, après le nul contre Lille (1-1) : « C'est difficile, parce qu'on les a joués un peu dans la même configuration que les Bordelais, une équipe qui avait à cœur de se racheter et donc quand une équipe veut se racheter, elle fait tous les efforts. Donc, pour nous ça a été difficile, mais je suis fier de la prestation des gars parce que je considère qu'individuellement, ils nous sont très supérieurs, donc, on avait notre collectif à opposer, ça n'a pas suffi pour gagner, mais ça a suffi pour prendre un point. Il faut donc être satisfait de ça. S'il devait y avoir un tout petit regret, c'est d'avoir ouvert le score et de ne pas avoir laissé passer suffisamment de temps pour que s'installe le doute. On était plus près, à la fin du match, de le perdre que de le gagner. C'est pas du gagne-petit, c'est pas un manque d'ambition, mais c'est reconnaître la valeur de l'adversaire ».