SCO : Pavlovic présente ses excuses à Tolisso

Dans : SCO, Ligue 1, OL.

Auteur du geste qui a blessé Corentin Tolisso à la cheville, Mateo Pavlovic a été expulsé vendredi soir lors du match entre le SCO et l'Olympique Lyonnais. Visiblement bien embêté, le défenseur angevin a tenu à présenter ses excuses au milieu de terrain de l'OL via les réseaux sociaux, mais également à souhaiter bonne chance à Lyon en Europa League. « Sincères excuses à @CorentinTolisso, geste jugé déplacé, mais pas intentionnel. Bon rétablissement à lui et force à @OL et supporters en EL👊🏼💙 », a tweeté Mateo Pavlovic.