SCO : La roue du Moulin tourne enfin à Angers

Dans : SCO, Ligue 1.

Stéphane Moulin, entraîneur d'Angers, après la victoire contre Bastia (3-0) : « Cela fait un petit moment qu'on est mieux. Depuis le début de l'année 2017, il y a eu une prise de conscience dans l'équipe. On a enfin fini un match plus tranquillement en gagnant avec plus d'un but d'écart. Une victoire 3-0, ça fait plaisir à tout le monde. Ça donne de la confiance et de la sérénité. Mais au final, on marque trois fois... mais en 24 tirs, donc on a loupé beaucoup d'occasions. Je reste mesuré et tolérant. On n'a pas de marge, et la surprise ne marche plus comme l'année dernière. On a eu notre lot de malchance, avec des blessures et des joueurs à la CAN, mais cela a rendu le groupe plus fort puisque certains joueurs se sont révélés ».