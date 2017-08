SCO : La huitième recrue en approche

Dans : SCO, Mercato.

Sans faire trop de bruit, le SCO d’Angers a tout de même renouvelé une partie de son effectif, de gré ou de force, cet été. A l’approche de la reprise du championnat, dimanche face à Bordeaux, Stéphane Moulin a fait savoir qu’un nouveau, et probablement dernier renfort pourrait bientôt poser ses valises.

« On a un effectif de 19 joueurs de champ, dans un club professionnel ce n'est pas suffisant. Il nous faudrait un joueur supplémentaire pour apporter de la confiance », a livré l’entraineur angevin, qui a perdu des joueurs majeurs comme N’Doye, Diedhiou, Bamba et Pepe, mais a aussi fait venir Saliou Ciss, Angelo Fulgini, Wilfried Kanga, Lassana Coulibaly, Baptiste Guillaume, Enzo Crivelli et Loïc Puyo pour le moment.