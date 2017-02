SCO : Angers vendu à un investisseur venu d'Egypte ?

Dans : SCO, Ligue 1.

Cette saison, plusieurs clubs ont connu des bouleversements majeurs avec notamment les rachats de Marseille et de Lille. Qui sera le prochain sur la liste ? Peut-être Angers qui fait l’objet d’un forcing de la part d’un investisseur égyptien annonce L’Equipe. Hesham Elkholy, ancien agent FIFA et désormais homme d’affaires, baigne toujours dans le football et souhaiterait acquérir le club angevin pour la somme de 20 ME. Il aurait un projet pour développer le club du Maine-et-Loire et amener d’autres investisseurs, et a même confirmé au quotidien sportif qu’un accord était proche pour finaliser la vente.

Une version totalement démentie par Saïd Chabane, le président et actionnaire majoritaire du SCO depuis 2012 et qui assure ne pas être « dans une logique de vente », sans fermer toutefois totalement la porte à une transaction en cas d’offre copieuse. Seule certitude, à l’heure actuelle, Angers est beaucoup plus concentré sur la course au maintien en Ligue 1 alors que Saïd Chabane n’avait jamais laissé entendre que le club pourrait changer de mains prochainement.