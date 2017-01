SCO : Angers s’applaudit après le nul contre Bordeaux

Dans : SCO, Ligue 1.

Stéphane Moulin, entraineur d’Angers, après le nul 1-1 face à Bordeaux : « Ce point récompense l'investissement des joueurs malgré tout ce qui nous a été contraire depuis quelque temps. Le seul regret est le but que l'on prend mais je ne vais pas faire la fine bouche car on a été sauvé par la barre. Répéter ce genre de prestations, c'est se donner les moyens d'exister dans ce championnat. Je retiens avant tout l'état d'esprit du groupe : les joueurs ont été admirables de courage, d'abnégation. Alors évidemment, il nous a manqué des choses mais quand on voit la différence sur le plan technique sur la feuille de match et qu'à l'arrivée, on se quitte sur un score de parité, je pense que l'équipe qui a réalisé la meilleure opération, c'est nous. Après, ce n'est pas du satisfecit, je ne suis pas dupe : je sais très bien les manques que l'on avait. Mais on ne peut pas reprocher à des joueurs qui donnent le meilleur d'eux-mêmes un déficit dans un quelconque domaine »