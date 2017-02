SCO : Angers n'est pas mort et l'a quand même montré (un peu)

Dans : SCO, Ligue 1.

Stéphane Moulin (coach du SCO Angers après le nul face à Rennes) : « C'est un point qui ne me satisfait pas entièrement mais il ne faut pas oublier que l'on restait sur une déconvenue. Les joueurs ont appliqué à la lettre le plan mis en place. On a minimisé les forces des Rennais, c'était une obligation si on voulait gagner. On a eu les occasions, on ne les a pas mises. C'est mon seul regret de la soirée. Si certains doutaient de notre capacité mentale à nous relever, les joueurs ont montré qu'ils étaient loin d'avoir abdiqué. On avait décidé de faire un match de Coupe car c'était une obligation si on voulait gagner. On s'est procuré des occasions par le jeu. On a bien limité leur champ d'action et su les pousser à la faute. On a des regrets mais en fin de match, ils auraient aussi pu marquer. C'est une copie conforme à ce que l'on est. Je ne peux pas reprocher quelque chose aux joueurs: le manque d'efficacité, ce n'est pas volontaire. Par contre, l'engagement, l'état d'esprit, ce sont des choses volontaires. »