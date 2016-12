SCO : Angers en chute libre, mais avec le moral

Dans : SCO, Ligue 1.

Stéphane Moulin (après la nouvelle défaite du SCO, cette fois à Lyon) : « A 1-0, on a des opportunités pour revenir et à l'arrivée on concède le second but. C’est ce qui se passe actuellement. C'est difficile à vivre parce que, malgré ça, dans le contenu c'est plutôt intéressant, mais on n'a rien au bout pour nous récompenser. Je pense que la trêve va nous faire du bien, on va avoir une deuxième partie difficile, on y est préparés mais malgré tout ce soir je suis fier des gars. »