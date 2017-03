SCO : Angers continue sa belle série, mais a toujours la dalle

Dans : SCO, Ligue 1.

Stéphane Moulin (coach du SCO Angers après la victoire à Caen, la 4e de suite pour son club) : « Ce n’est jamais facile de marquer trois buts à l’extérieur. On aurait même pu en mettre un ou deux de plus à 3-1mais on ne l’a pas fait et ensuite les mouches ont changé d’âne. On a subi la foudre comme rarement à l’extérieur cette saison. Il a fallu s’accrocher avec les quelques forces qui nous restaient, notre solidarité qui a éclaté au grand jour, pour résister à ces Caennais qui étaient déchaînés. On a un peu de réussite actuellement mais ce n’est pas dû au hasard. Notre système avait pour but de trouver des joueurs dans le dos de leurs joueurs de couloir. Quand on trouve ce qu’on cherchait, ça valorise encore plus la performance des joueurs. Félicitations à eux, car Caen est une belle équipe. On a 36 points mais ce n’est pas suffisant. On a fait un pas supplémentaire vers le maintien mais ce n’est pas fini. »