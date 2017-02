SCO : Angers a su profiter du mercato fou du LOSC

Dans : SCO, Ligue 1, LOSC.

Stéphane Moulin, entraîneur d'Angers, après la victoire à Lille (1-2) : « Je trouve que ce soir on est enfin payé pour nos prestations à l'extérieur. On savait en venant ici qu'on était meilleurs dans la cohésion d'équipe car ils ont eu beaucoup d'arrivées au mercato. Le but de Bissouma ? Il est exceptionnel, j'appelle ça un but Ligue des Champions. Le rouge, c'est dommage pour lui. Mais on le sait, pour nous bouger, pour nous bousculer, il faut faire beaucoup d'efforts ».