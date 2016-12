Officiel : Un cadre d'Angers prolonge jusqu'en 2020

Dans : SCO, Ligue 1.

Arrivé au SCO en 2015 en provenance de Brest, Ismaël Traoré est désormais Angevin jusqu'en juin 2020 ! En effet, ce jeudi soir, le seizième de L1 a annoncé la prolongation de contrat de son défenseur et vice-capitaine, qui forme une solide charnière centrale avec Romain Thomas.

« Prolonger, pour moi c’est une fierté. Je suis content parce que je me dis que si j’en suis là aujourd’hui, c’est que le SCO a confiance en moi. J’avais pu en discuter avec le coach et dans tout ce qu’il a pu me dire, j’ai vu qu’il comptait sur moi. C’est forcément plus facile de prolonger dans un club où on se sent apprécié. Si mon adaptation a été très rapide à Angers, c’est parce que l’on m’a mis dans les bonnes conditions. Au niveau des joueurs, tout le monde a été accueillant, le staff également… Et on m’a fait comprendre une fois de plus qu’on comptait sur moi. À partir du moment où on ressent ces choses-là, cela donne encore plus envie de tout donner sur le terrain et on va dire que c’est que j’ai réussi à faire sur ma première saison notamment. Ce qu’on a fait d’ailleurs, c’était pas mal du tout pour un promu, en finissant 4ème défense… Et pour nous, défenseurs, c’est toujours plaisant mais on ne s’arrête pas là ! Aujourd’hui, il faut surtout penser à cette saison, on continue à travailler et à tout faire pour prendre des points et obtenir ce maintien le plus rapidement possible », a déclaré Ismaël Traoré sur le site d'Angers.