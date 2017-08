Officiel : Thomas Touré quitte Bordeaux et signe à Angers

Dans : SCO, Mercato, Bordeaux, Ligue 1.

A quelques minutes de la fin du mercato, le SCO Angers a officialisé la signature pour 4 ans de Thomas Touré, l'ailier international ivoirien en provenance des Girondins de Bordeaux. « Thomas Touré est désormais Angevin et la prochaine fois qu’il foulera la pelouse du stade Raymond Kopa, ce sera sous le maillot rayé noir et blanc et encouragé par les supporters scoïstes qui ne devraient plus tarder à pouvoir profiter de sa vitesse, sa percussion et ses débordements dans le couloir », indique le SCO.