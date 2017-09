SCO : Stéphane Moulin entre satisfaction et frustration

Dans : SCO, Ligue 1.

Stéphane Moulin (entraîneur d'Angers après le match nul 1-1 contre Saint-Etienne) : « Oui il y a des regrets. On a eu un match particulier. Encaisser un but au bout de 50 secondes, ce n'est pas banal. Revenir dans le match comme on l'a fait non plus. A la mi-temps, nous devrions avoir deux buts d'avance. Accumulation de malchance… Venir à Saint-Etienne et être tout près de la victoire est satisfaisant. Nous sommes en progrès ! On a su, comme à Marseille, revenir sans s'énerver, mettre l'adversaire en difficulté. Nous n'avons pas été récompensés totalement. Nous avons encore beaucoup de travail mais l'image de l'équipe et le jeu, sont en nettes évolutions ».